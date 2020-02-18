استشهاد أربعة مواطنين بهجوم ارهابي جنوبي كركوك

2020/02/18 | 22:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الثلاثاء، بإستشهاد أربعة مواطنين بهجوم “داعشي” جنوبي المحافظة.وقال المصدر ، إن “مجموعة من عناصر داعش الارهابية قامت بالهجوم على قرية جغماغة التابعة لقضاء […]

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