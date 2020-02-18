قائد الشرطة الاتحادية : يجب ابعاد المظاهر المسلحة باستخدام قوات الشرطة الاتحادية

2020/02/18 | 22:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، الثلاثاء، تأخر تسلم وزارة الداخلية للملف الأمني في المحافظات، إلى الأوضاع الراهنة التي مرت بها البلاد.وقال البطاط في بيان له، حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “بموجب الوصف الوظيفي في وزارة الداخلية لتشكيل قيادة قوات الشرطة الاتحادية، ينبغي أن تتواجد الشرطة الاتحادية في جميع محافظات العراق […]

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