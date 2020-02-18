2020/02/18 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد الشرطة الاتحادية : تأخر تسلم وزارة الداخلية الملف الأمني في المحافظات سببه الاوضاع الراهنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 22:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الشرطة الاتحادية : تأخر تسلم وزارة الداخلية الملف الأمني في المحافظات سببه الاوضاع الراهنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الشرطة الاتحادية : تأخر تسلم وزارة الداخلية الملف الأمني في المحافظات سببه الاوضاع الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).