2020/02/18 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصيهود : تشكيل الحكومة الانتقالية بمعزل عن تدخل الكتل الخطوة الاولى في طريق اصلاح العملية السياسية برمتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 22:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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