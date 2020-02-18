بلاد ما بين النارين

2020/02/18 | 22:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناهد صالح نرمو القدر يلعب ببلادي …وصاحب الأسواق يلعبُ بحساباتي … وسياسي الصدفة يلعبون بمصيري ..ودولُ غريبةُ تلعب بقرارات وطني ..وجماعاتُ مختلفة الأنتمائات تتلاعب بعقول ناسي … وقنوات أعلامية شتى تحاول العزف على وتر آلامي ..السلطة تراقب الشعب … والشعب يراقب السلطة … والدولُ ذات المصالح تراقب الجميع ..برعوا في تقسيم …

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