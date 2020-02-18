مناورات مشتركة بين مصر وفرنسا في البحر المتوسط

2020/02/18 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا جويا بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، شاركت فيها حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديغول” المناوبة في البحر المتوسط.وتضمن التدريب قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية، والهجوم على هدف حيوي بحري، وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو.كما تدربت الطواقم المصرية على […]

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