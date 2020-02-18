غريفيث يقترح تشكيل حكومة انتقالية شاملة في اليمن

2020/02/18 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ان الأزمة في اليمن لا يمكن أن تحل عسكريا مؤكدا ان الوقت قد حان لتشكيل حكومة شاملة عبر عملية انتقالية.وفي جلسة لمجلس الأمن لبحث الوضع في اليمن،قال غريفيث، أن التصعيد في اليمن تفاقم بعد أشهر من الهدوء الحذر.واوضح ان السلام لا يتحقق في ظل التصعيد، العسكري […]

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