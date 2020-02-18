حقوق الانسان تعلن احصائية المختطفين والشهداء والمصابين والمعتقلين والمطلق سراحهم في التظاهرات

2020/02/18 | 22:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، احصائية المختطفين والشهداء والمصابين والمعتقلين والمطلق سراحهم من ١/١٠/٢٠١٩ لغاية اليوم الثلاثاء.





وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "المختطفين ٧٩ بينه ٤ فتيات، اطلق سراح ٢٢ فقط منهم فتاة واحدة، و الشهداء، ٥٤٥ بينهم ١٧ منتسب امني، والاصابات بحدود٢٤الف، والاعتقالات ، اكثر من ٢٨٠٠ ، اطلق سراح اغلبهم باستثناء ٣٨".

واضاف "نأمل من ⁧ رئيس الوزراء⁩ ⁧ القادم⁩ ان يعتمد على ⁧ مستشارين⁩ ملمين ⁧ بحقوق الانسان⁩ بدل الاعتماد على ⁧ القيادات الامنية⁩ فقط في التعامل مع ملف ⁧ التظاهرات⁩⁧ والاحتجاجات⁩ التي كانت ⁧ الأسوء⁩ من جانب حقوق الانسان في الفترة الاخيرة من تاريخ ⁧ العراق⁩ الجديد بعد ٢٠٠٣".

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