2020/02/18 | 22:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار رئيس الوزراء يكشف عن سبب تأخر ارسال الموزانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 22:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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