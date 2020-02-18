2020/02/18 | 22:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق في إطار الحديث المُتداول بكثرة هذه الأيام، عن كابينة رئيس الحكومة المّكلّف #محمد_توفيق_علاوي، وإمكانيّة تمريرها من قبل #البرلمان_العراقي من عدمها، ما تزال التصريحات السياسيّة تخرج غير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يُناقش تشكيلها مع «الحُسَينيّات والمَساجد».. سياسيٌ ينتقد “علاوي”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يُناقش تشكيلها مع «الحُسَينيّات والمَساجد».. سياسيٌ ينتقد “علاوي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).