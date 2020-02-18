الصحة العالمية: تسجيل 92 حالة انتقال لفيروس كورونا بين البشر في 12 دولة غير الصين

2020/02/18 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 92 حالات انتقال لفيروس كورونا بين البشر في 12 دولة غير الصين.وأضاف أدهانوم: “خلال الوقت الراهن، لا نملك البيانات الكافية حول الحالات خارج الصين لإجراء مقارنة ذات معنى بشأن شدة المرض أو معدل الوفيات، مضيفا انه “نحن نتابع مع […]

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