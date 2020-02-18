متنبئ جوي يتوقع حالة الطقس حتى مساء الخميس: تقلبات جوية وامطار رعدية بـ 4 مناطق

2020/02/18 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

توقع المتنبئ الجوي نائل العلي، الثلاثاء، بان تكون حالة الطقس متقلبة عشوائية خلال اليومين المقبلين مع امطار رعدية في جميع المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والغربية.وذكر المتنبىء الجوي في تدوينة على فيسبوك، ان "حالة عدم استقرار متقلبة عشوائية تمر بها البلاد خلال اليوم الثلاثاء واليومين القادمين، حيث ستشهد المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى امطارا رعدية على شكل زخات سريعة مابين منطقة وأخرى وفترات قصيرة خلال اليوم الثلاثاء".واضاف، "خلال يوم غد الأربعاء والخميس ستشهد المناطق الشمالية أمطارا رعدية".واضح، ان "هناك أمطارا رعدية على المناطق الجنوبية وبالأخص الشرقية منها خلال يوم الخميس مع فرص أمطار رعدية متفرقة على المناطق الوسطى"، مبينا ان "هناك أمطارا رعدية ايضا على المناطق الغربية خلال يوم غد الأربعاء والخميس".

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وقال العيداني في مقطع فيديو وزعه مكتبه:

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