عمليات الانبار تحرر مختطفاً وتقتل اثنين من خاطفيه في صحراء الرطبة

2020/02/18 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الانبار

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، ان عمليات الانبار تمكنت من تحرير مختطف وقتل اثنين من خاطفيه في صحراء الرطبة.

وقالت الوزارة في بيان، ان "الفرقة الاولى لواء المشاة 53 ضمن قيادة عمليات الأنبار، وبتوجيه مباشر من قبل قائد العمليات اللواء ق خ الركن ناصر احمد غنام، تمكنت من تحرير مختطف بصحراء الرطبة وقتل اثنين من خاطفيه".

واضافت، ان "العملية نفذت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة".

بغداد اليوم - متابعة

حمّلت منظمة العفو الدولية ، الثلاثاء 18-2-2020، السلطات العراقية مسؤولية “مقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة الآلاف”، وفق معطيات تقريرها لحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط لعام 2019 الذي أصدرته الثلاثاء وركزت فيها

بغداد اليوم- كركوك

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وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش هاجم قرية جخماخه قرب قضاء الدبس في محافظة كركوك، مما ادى إلى مقتل 4 مواطنين و

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وجه قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، الثلاثاء (18 شباط 2020)، خلال تعميم الى كافة اقسام الشرطة وافواج الطوارئ على تشديد الاجراءات الامنية بحق مطلقي العيارات النارية خلال المناسبات.

وقالت قيادة الشرطة، في بيان تلقته (ب

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