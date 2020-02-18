2020/02/18 | 22:44 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بصرة-اين]تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من ضبط حاوية حجم (40)قدم بداخلها عجلات عدد (3) معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط حاوية بداخلها عجلات معدة للتهريب في ميناء أم قصر
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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