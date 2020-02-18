ضبط حاوية بداخلها عجلات معدة للتهريب في ميناء أم قصر

2020/02/18 | 22:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بصرة-اين]تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من ضبط حاوية حجم (40)قدم بداخلها عجلات عدد (3) معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.

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