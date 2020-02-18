تمديد جديد لفتح المنطقة الخضراء امام المواطنين

2020/02/18 | 22:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، عن تمديد فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام المواطنين.

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