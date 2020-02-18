الليرة التركية لأدنى مستوى لها في 9 أشهر

2020/02/18 | 22:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الليرة التركية اليوم الثلاثاء، إلى أضعف مستوياتها منذ مايو الماضي، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي التركي بشأن السياسة النقدية.ويأتي ذلك وسط قلق المستثمرين حيال التوترات في إدلب السورية، حيث تحشد تركيا قواتها.وفي الساعة 09:04 بتوقيت غرينيتش، سجلت العملة التركية 6.0680 ليرة للدولار، بعد أن أغلقت تداولات الاثنين عند 6.0485 ليرة […]

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