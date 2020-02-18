ترامب: هناك فرصة لعقد اتفاق سلام في أفغانستان

2020/02/18 | 22:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن هناك فرصة لعقد اتفاق سلام مع حركة "طالبان" في أفغانستان.

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