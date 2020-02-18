عمليات الانبار تحرر مختطفا وقتل اثنين من الخاطفين في صحراء الرطبة

2020/02/18 | 22:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، ان “عمليات الانبار تمكنت من تحرير مختطف وقتل اثنين من خاطفيه في صحراء الرطبة.وذكرت الوزارة في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الفرقة الاولى لواء المشاة 53 ضمن قيادة عمليات الأنبار، وبتوجيه مباشر من قبل قائد العمليات اللواء ق خ الركن ناصر احمد غنام، تمكنت من تحرير مختطف بصحراء الرطبة […]

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