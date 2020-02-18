محمد أبو قمر - مأساة الذوق العام

2020/02/18 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر علي فكرة ، هبوط الفن نتيجة مش سبب ، يعني لما يفسد الذوق العام كل حاجه بالضرورة بتفسد .طيب إيه هو ده إللي إحنا بنسميه الذوق العام؟؟.الذوق العام هو النسق الأخلاقي والثقافي والفكري والديني ، هذا النسق هو الذي ينتج قيمنا الإنسانية ، وهو الذي يحدد نوعية الأخلاق ، وهو الذي يصبغ الفنون والآداب بلونه ، وهو الذي يحدد مدي قابليتنا للتطور الحضاري والإنساني هل نحن جامدون متحجرون أم متحركون ولدينا الاس......

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