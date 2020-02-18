كاظم حبيب - وحدة القوى الديمقراطية دعم لانتفاضة الشعب الباسلة

2020/02/18 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب حين يسود التشتت والتفكك والصراع بين القوى والأحزاب والجماعات السياسية الديمقراطية من ليبرالية ومستقلة وديمقراطية ويسارية وقوى مؤمنة وتريد دولة ديمقراطية علمانية، وحين تنسى هذه القوى مجتمعة أو بعضها الأهداف الأساسية المشتركة في المرحلة الراهنة في مواجهة الطغمة الطائفية الفاسدة والمشوهة والتابعة الحاكمة، حينها لن تكون قادرة بأي حال على تقديم الدعم الضروري والملح والأساسي الكافي للانتفاضة الشبابية و......

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