زهير الخويلدي - تلازم التأويل والأنسنة في التجربة الدينية

2020/02/18 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي استهلال:" إن التوترات التي تترتب عن هذه العلاقة بين اللّغة الخاصة للإيمان وبين الوساطات المفهومية المقترضة من الثقافة المحيطة والمركزية قد غذّت قسما من النقاشات الداخلية للفكر الغربي سواء تقبلت ميراث الكتاب المقدس أم لفظته"1 لم يعد الدين يجد نفس الاندماج في الحياة الاجتماعية الذي كان يلاقيه في الماضي بسبب التغييرات التي أوجدتها المقاربات التقنية العلموية في تلقي المعارف الغيبية و بعد تمرير......

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