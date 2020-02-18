اليكتي ينهي حقبة “الجيل القديم” باختيار الثنائي “لاهور وبافيل” لقيادة الحزب.. هل انتهى الدور السياسي لصالح؟

2020/02/18 | 22:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتخب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيسا مشتركًا للاتحاد الوطني الكردستاني لينهي بذلك حقبة القيادات السابقة.وقال مصدر لـ”يس عراق”، إن “عائلة الامين العام السابق للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني ابلغت القيادي في الاتحاد برهم صالح برفضها توليه رئاسة الاتحاد”، مشيرا إلى ابلاغ صالح بعدم رغبة الاتحاد ترشيحه […]

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