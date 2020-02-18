2020/02/18 | 22:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اصابة عشرات المنتسبين ببنادق الصيد بواسطة طلق “الصجم”.وذكرت العمليات بحسب وكالة الانباء الرسمية “واع”، ان “استخدام بنادق الصيد من قبل متظاهرين عمل اجرامي يحاسب عليه القانون”.واضاف، انه “نطلب من المتظاهرين السلميين التعاون لملاحقة المجاميع التخريبية”.انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: اصابة عشرات المنتسبين ببنادق الصيد بساحات التظاهر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: اصابة عشرات المنتسبين ببنادق الصيد بساحات التظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).