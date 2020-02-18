الاعلام الامني: اصابة اربعة مدنيين بتعرض ارهابي في محافظة كركوك (موس)

2020/02/18 | 22:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اصابة اربعة مدنيين بتعرض ارهابي في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “تعرض ارهابي على قرية جغماغة ضمن قاطع الفرقة السادسة شرطة اتحادية بمحافظة كركوك، ما اسفر عن اصابة اربعة مدنيين بجروح.واضافت، ان القوات الامنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر الارهابية.

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