رسمياً.. عبد الغني شهد يخلف اليتش في تدريب الشرطة

2020/02/18 | 23:02 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اعلنت الهيأة الادارية لنادي الشرطة، عن وصولها الى اتفاق رسمي مع مدرب منتخبنا الاولمبي، عبد الغني شهد، لقيادة فريقها بكرة القدم خلفا للصربي الكسندر التيش.

وقال امين سر نادي الشرطة، علاء بحر العلوم: عقدت ادارة نادي الشرطة اليوم اجتماعا استثنائياً لدراسة جملة من الامور التي تخص فريق الكرة بالنادي وخرجت بعدة قرارات في مقدمتها انهاء التعاقد مع المدرب الصربي الكسندر اليتش وملاكه التدريبي المساعد باستثناء مدرب الحراس عماد هاشم، بالتراضي وحسب ما هو متاح في فقرات التعاقد.

واضاف: توصلنا الى اتفاق رسمي مع مدرب منتخبنا الاولمبي، عبد الغني شهد، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم المقبل حيث سيساعده كل من عباس عبيد وحيدر نجم اضافة الى مدرب اللياقة سردار محمد والمحلل الفني علي النعيمي.

وبين: يوم غد الاربعاء عند الساعة (١) ظهرا سيكون موعدا لتقديم الملاك التدريبي الجديد لوسائل الاعلام في مؤتمر صحفي في قاعة فندق اوروك.

واوضح: عملية التغيير الخاصة باللاعبين ان وجدت متروكة لقناعة الجهاز الفني وهم اصحاب القرار الفصل بالموضوع.

وفي ختام حديثه تقدم بحر العلوم بالشكر والتقدير لجميع افراد الجهاز الفني السابق على ما تم تقديمه طيلة الفترة الماضية متمنين لهم التوفيق في مشوارهم التدريبي المقبل.

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