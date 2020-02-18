2020/02/18 | 23:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/طالب زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وتأمين مناخات آمنة لهم، وفق أسس حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور.وقال الحكيم في بيان، إن تعرض المتظاهرين للاستهداف المستمر امر مستغرب ومستهجن وينافي الاساليب القانونية المتبعة في التعامل مع الاحتجاجات ، ويشير الى محاولة وضع العقبات امام المحتجين لثنيهم عن مواصلة مشوارهم المطالب بالحقوق،واضاف من هنا نطالب الحكومة والجهات المعنية بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وتأمين مناخات آمنة لهم على وفق أسس حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم :استمرار استهداف المتظاهرين ترهيب لثنيهم عن المطالبة بالحقوق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم :استمرار استهداف المتظاهرين ترهيب لثنيهم عن المطالبة بالحقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).