2020/02/18 | 23:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يجمد أموال 84 شخصاً وكياناً بتهمة الإرهاب المستقلة /ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء جمّد أموال 84 شخصاً وكيان بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بقرار صدر عن مجلس الوزراء بطلب من مجلس الأمن الدولي.وفي التفاصيل، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء العراقي، قائمة تضمنت 84 شخصاً وكياناً جرى […]

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