2020/02/18 | 23:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- } رد جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، على التهمة الكيدية بالكابتن احمد راضي.وجاء في الوثيقة الصادرة عن رئيس الجهاز والمتضمنة الرد عن صحة الصدور، ” طلبكم المقدم بتاريخ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد على تهمة كيدية بالكابتن احمد راضي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد على تهمة كيدية بالكابتن احمد راضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).