المفوضية: نتعاون مع المنظمات الدولية لتجاوز العقبات

2020/02/18 | 23:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أكدَت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مواجهتها للعديد من المشكلات والعقبات، مبينة السعي لحلها بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان تلقت « الصباح « نسخة منه: ان رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف استقبل في مكتبه سفير كوريا الجنوبية لدى العراق، جانغ كيونغ ووك، وتناول الطرفان اهمية اجراء الانتخابات المبكرة، التي ستدفع الى تهدئة الاوضاع في العراق».



واضاف البيان، ان رئيس مجلس المفوضين شرح خلال اللقاء الخطوات التي اتبعها المجلس الجديد في عملية الاعداد والتجهيز الاداري والقانوني للمؤسسة وفقا للمعايير الدولية.

واشار جليل الى ان المؤسسة تواجه الكثير من التحديات والعقبات الداخلية والخارجية، الا اننا سنعمل جاهدين على حل جميع المشكلات بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية.

من جانبه ابدى السفير الكوري تفهما كبيرا وسعادة غامرة لتوطيد العلاقات بين البلدين.

واعرب عن استعداد كوريا الجنوبية في الاستمرار والتواصل بمساعدة المفوضية من خلال الشركة الكورية المجهزة لاجهزة الاقتراع الالكتروني، التي عملت عليها المؤسسة في الانتخابات السابقة. واضاف كيونغ، ان كوريا الجنوبية على استعداد تام لنقل التجربة الكورية الى العراق من خلال التعاون المثمر بين البلدين وتبادل الخبرات .

يذكر ان كوريا الجنوبية قد زودت العراق باجهزة العد والفرز الالكترونية .

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