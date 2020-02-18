النقل ترسل 20 باصاً إلى محافظة نينوى

2020/02/18 | 23:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أرسلتْ وزارة النقل، 20 باص نقل داخلي نوع (king long) للعمل بين المناطق والمدن داخل محافظة نينوى لخدمة الاهالي هناك.



وقال الوزير عبد الله لعيبي في بيان تلقته “الصباح”: إن عدد الباصات التي تعمل داخل المحافظة بلغت (37) باصا عاملة بين جانبي ومناطق المحافظة، بغية تفعيل النقل وتعزيز واقع الخدمات من خلال النقل الجماعي لجميع مناطق المحافظة ومن والى المحافظة. واشار لعيبي، الى انه تم سابقا ارسال 17 باصا للمحافظة كخطوة اولية، مبينا انه تم الآن البدء بالخطوة الثانية من خلال ارسال 20 باصا من خلال الشركة العامة للمسافرين والوفود لتذليل جميع المعوقات امام الخطط التشغيلية والخدمية، لاسيما في مدينة الموصل الحدباء.

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