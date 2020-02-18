آنّا أخماتوفا.. ملكة ذات طابع مأساوي

2020/02/18 | 23:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.جودت هوشيار في عام 1912 كانت آنّا أخماتوفا في الثالثة والعشرين من عمرها .إمرأة جميلة، مفعمة بالأنوثة والبراءة ، وشاعرة رقيقة ذات موهبة عظيمة ، وتحب النزول في وقت متأخر من الليل الى قبو مقهى ” الكلب الضّال” في العاصمة بطرسبورغ ، وعلى كتفيها شال ، وفي جيدها عقد من اللؤلؤ .وكانت […]

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