عمليات بغداد: اصابة عشرات المنتسبين ببنادق الصيد بساحات التظاهر

2020/02/18 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، اصابة عشرات المنتسبين ببنادق الصيد بساحات التظاهر.

وقالت القيادة في بيان، ان "استخدام بنادق الصيد من قبل متظاهرين عمل اجرامي يحاسب عليه القانون".

واضافت ان "عشرات المنتسبين اصيبوا ببنادق الصيد بساحات التظاهر"، مطالبة المتظاهرين السلميين بـ "التعاون لملاحقة المجاميع التخريبية".

وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت، الثلاثاء (17 شباط 2020)، تعرض منتسبين للهجوم ببنادق ’’الصيد’’ قرب ساحة الخلاني وسط بغداد

وقالت القيادة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية تعرضت قبل قليل الى هجمات ببنادق الصيد (الصجم) قرب ساحة الخلاني ببغداد".

وأضافت أنه "مما ادى الى إصابة أحد منتسبي الفوج السادس بالعين"، وجددت القيادة "دعوتها للمتظاهرين للحفاظ على سلمية التظاهرات".

بغداد اليوم - الانبار

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، ان عمليات الانبار تمكنت من تحرير مختطف وقتل اثنين من خاطفيه في صحراء الرطبة.

وقالت الوزارة في بيان، ان "الفرقة الاولى لواء المشاة 53 ضمن قيادة عمليات الأنبار، وبتوجيه مباشر من

بغداد اليوم - متابعة

حمّلت منظمة العفو الدولية ، الثلاثاء 18-2-2020، السلطات العراقية مسؤولية “مقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة الآلاف”، وفق معطيات تقريرها لحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط لعام 2019 الذي أصدرته الثلاثاء وركزت فيها

بغداد اليوم- كركوك

افاد مصدر أمني من محافظة كركوك، بمقتل واصابة 7 اشخاص، بهجوم شنه تنظيم داعش على قرية في قضاء الدبس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش هاجم قرية جخماخه قرب قضاء الدبس في محافظة كركوك، مما ادى إلى مقتل 4 مواطنين و

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