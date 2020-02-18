الاتحاد الوطني ينفي انشقاق صالح عن الحزب

2020/02/18 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي احمد بيرة، اليوم الثلاثاء، انشقاق رئيس الجمهورية برهم صالح عن الحزب.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيرة قوله، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، لم يخرج من الاتحاد الوطني الكردستاني، والأخبار التي تحدثت عن ذلك عارية عن الصحة”.وأضاف أن ” الرئاسة المشتركة جرى انتخابها فقط ، ولم يتم انتخاب […]

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