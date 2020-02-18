قطر تسجل اول حالة اصابة بفيروس “كورونا”

2020/02/18 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”.ونشرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على “تويتر”، أكدت من خلالها أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بـ”متلازمة الشرق الأوسط التنفسية” لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما، يعاني من عدة أمراض مزمنة”.وأوضحت الوزارة القطرية أن “المريض دخل المستشفى لتلقي العناية […]

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