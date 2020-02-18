الجيش اليمني يحبط تسللا لمرتزقة التحالف السعودي على مواقعهم في الحماد

2020/02/18 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي على مواقعهم في الحماد، إذ تم تفجير عدد من العبوات فيهم أدت الى مقتل وجرح عدد من المهاجمين.وفي محافظة الجوف انفجرت آليتان تابعتان لمرتزقة العدوان بعبوات ناسفة في مديرية خب والشعف، وأفاد مصدر عسكري عن تمكن الجيش واللجان الشعبية من تفجير الآليتين […]

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