هذا ما شهده العراق اليوم الثلاثاء من احداث وتطورات

2020/02/18 | 23:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شهد العراق اليوم الثلاثاء ، تطورات سياسية مختلفة، وأحداثًا أمنية متفاوتة ،ابرزها :أمني: قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إن مشكلة المخدرات أصبحت ظاهرة تهدد الأمن الإنساني في العراق وخصوصا مع ارتفاع أعداد المتعاطين والمتاجرين بها، فيما أوضح عضو المفوضية فاضل الغراوي، إن عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة وتعاطي المخدرات لعموم العراق بلغ (٨٠٠١).سياسي: حملت “منظمة العفو الدولية” السلطات العراقية وقوات الأمن والحشد مسؤولية “مقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة الآلاف”، وفق معطيات تقريرها لحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط لعام 2019 الذي أصدرته الثلاثاء.أمني: أعلنت وزارة الدفاع العراقية “اليوم الثلاثاء” أن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أبلغها بأنه أعد الكثير من الخطط تهدف لتطوير وتوسيع عمله في العراق.سياسي: تناولت صحيفة الغارديان البريطانية عددا من القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، منها عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها الناشطون والمتظاهرون في العراق.أمني: كشف المتحدث باسم مليشيا كتائب حزب الله بالعراق “جعفر الحسيني” الثلاثاء عن لقاءات عقدت بين فصائل المقاومة في قم وبغداد، لمناقشة الخيارات الاستراتيجية لإخراج القوات الأميركية من العراق، ننسق مع طهران لبحث سبل الرد على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد، ابو مهدي المهندس.سياسي: تحدث الخبير القانوني علي البياتي، الثلاثاء عن عقبة ستقف بطريق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة محمد توفيق علاوي، تتعلق بتحديد موعد الانتخابات المبكرة.سياسي: صحيفة الاندبندنت البريطانية تقول إن “ما حققه الحراك العراقي مهم، لكن سلاح الميليشيات بقي منفلتا وتؤكد أنه على الرغم من النتائج المحدودة التي حققتها على الصعيد السياسي، فإن الندوب التي تركتها حركة الاحتجاج العراقية في جسد العملية السياسية، ربما لن تزول قريباً، بل يتوقع البعض أنها أسست، ربما، لقواعد عمل جديدة، سيضطر اللاعبون الأساسيون إلى أخذها في الاعتبار، فيما لو أرادوا البقاء ضمن اللعبة.سياسي: صحيفة الاندبندنت البريطانية تؤكد أن علاوي يواصل حراكه لتشكيل الحكومة بالتزامن مع استمرار الحراك الشعبي الرافض له.سياسي: الفصائل المسلحة، والقوى السياسية العراقية القريبة من إيران تشترط لدعم محمد توفيق علاوي تمرير الاتفاقية العراقية مع الصين.سياسي: مراقبون يكشفون عن أن السبب الرئيسي وراء سعي الحكومة العراقية والكتل وميليشيات الاحزاب القريبة من إيران تمرير الاتفاقية مع الصين هو تخفيف العقوبات الدولية عن إيران.سياسي: المد الطلابي يصل ساحتي اعتصام الساعة في الديوانية والحبوبي في الناصرية للتاكيد على رفض مرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة المقبلة.سياسي: طلبة بابل يتوافدون على ساحة الاعتصام بالقرب من مجسر ثورة العشرين في الحلة دعما لمطالب المتظاهرين.سياسي: الأمم المتحدة تؤكد أن الأطفال العراقيين في مخيمات النزوح غير قادرين على تلقي التعليم أو الحصول على وثائقهم الثبوتية.سياسي: متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد يتهمون ميليشيات الأحزاب بمحاولة فرض حكومة محمد توفيق علاوي على العراقيين.سياسي: علاوي يتجاهل مطالب الشارع العراقي الرافض له ويناقش مع الكتل السياسي كابينته الوزارية عبر اجتماع مع قادتها عقد الليلة الماضية.محلي: هيئة النزاهة الحكومية تكشف عن ملفات فساد وهدر للمال العام في مدينة الديوانية يقدر بنحو مليار دينار عراقي.سياسي: السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي يدعو السلطات إلى محاسبة المعتدين على المتظاهرين وحماية المحتجين.

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