2020/02/18 | 23:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو حقوق الانسان: أعداد الشهداء منذ انطلاق التظاهرات ٥٤٥ شخصاً بينهم ١٧ منتسباً أمنياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 23:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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