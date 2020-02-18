جدل في نينوى بسبب قرار نقل عوائل عناصر داعش من سوريا إلى المحافظة العراقية الشمالية، فكيف رد اهلها ؟

2020/02/18 | 23:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم بمجيء داعش الى العراق التحقت اعداد هائلة من العراقيين بذلك التنظيم الارهابي كيف لا وزعيم التنظيم عراقي وبمساعدتهم سيطر التنظيم على نسبة كبيرة من الاراضي العراقية وعند احتلاله للمدن والاقضية بدأت قصتهم بعمليات قتل للأبرياء والنهب والدمار ولكن نهاية قصتهم كتبت على ايادي القوات المسلحة العراقية والبيشمرگة والحشد الشعبي …

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