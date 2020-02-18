ارتفاع أسعار الذهب بعد ظهور كورونا خارج الصين

2020/02/18 | 23:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من أبل بشأن الإيرادات، مما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.4% إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة).وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير […]

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