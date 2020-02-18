منظمة العفو الدولي: ضحايا المتظاهرين في العراق تجاوز 600 قتيل

2020/02/18 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت منظمة العفو الدولي يوم الثلاثاء ان اعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ومنذ انطلاق الاحتجاجات في العراق وحتى الان تجاوز 600 قتيلا.

وقالت الباحثة في الشان العراقي بالعفو الدولي رازاو صالحي في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بيروت ان اعداد القتلى في صفوف المتظاهرين في العراق تجاوز 600 قتيل.

واضافت الافلات من العقاب يبقي العراق في دوامة العنف وعلى الحكومة الحالية والمقبلة محاسبة من تسبب بموجة العنف التي رافقت التظاهرات ان العراقيين نزلوا الى الشارع لتلبية حقوقهم ولا مجال الا بتلبيتها.

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