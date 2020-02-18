عمليات بغداد تتهم المتظاهرين بارتكاب

2020/02/18 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهمت قيادة عمليات بغداد يوم الثلاثاء المتظاهرين بارتكاب "عمل إجرامي" تسبب بإصابة العشرات من أفراد الأمن.

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز، إن عشرات المنتسبين أصيبوا ببنادق الصيد بساحات التظاهر.

وأضافت أن "استخدام بنادق الصيد من قبل متظاهرين عمل اجرامي يحاسب عليه القانون"، مطالبة "المتظاهرين السلميين التعاون لملاحقة المجاميع التخريبية".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" قد اتهمت قوات الأمن العراقية، الاثنين، بإصابة العشرات من المتظاهرين في بغداد ومحافظات أخرى ببنادق الصيد من نوع "الخردقة" و"الخرطوش".

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