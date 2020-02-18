مصادر لـ {الصباح}: الرئيس المُكلَّف أكمل وزارته وبرنامجه الحكومي

2020/02/18 | 23:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

يُصرّ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الذي أكدت مصادر خاصة لـ {الصباح}أنّه أكمل تشكيلته الوزارية وبرنامج الإصلاحات الحكومية وبانتظار عقد جلسة البرلمان الاستثنائية، يصر على اختيار وزراء حكومته بنفسه، وطلب، خلال اجتماعه مع الكتل السياسية ، دعما غير مشروط، وحذر من أن "فشل الحكومة يعني فشل النظام السياسي العراقي بعد 2003 بالكامل"، بينما دعا تحالف سائرون رئيس الوزراء المكلف الى عدم الاستجابة للضغوط التي تفرض عليه لتسمية وزراء من الاحزاب والكتل السياسية.



وكشفت مصادر خاصة لـ"الصباح" عن ان "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ينتظر تحديد موعد لعقد جلسة برلمانية لمنح الثقة لتشكيلة وزراء الحكومة الانتقالية"، موضحة أنّ "التشكيلة الوزارية وبرنامج الإصلاحات الحكومية اكتملا، وان علاوي ابلغ رئاسة مجلس النواب بذلك".

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