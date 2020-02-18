2020/02/18 | 23:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

وزّعَت الحكومة المحلية في البصرة اكثر من 11 الف قطعة ارض سكنية بين المواطنين وموظفي عدد من الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وقال المحافظ اسعد العيداني في تصريح صحفي: إنّ توزيع الاراضي شمل المواطنين والموظفين بواقع اكثر من 11 ألف قطعة ارض سكنية، خصصت 5 الاف قطعة لعدد من الدوائر الحكومية واكثر من 6 الاف قطعة لمواطني المحافظة.

وأضاف ان المحافظة تعمل على فرز المزيد من قطع الأراضي السكنية وتوزيعها على شكل دفعات متتالية بين المواطنين والموظفين، مؤكداً أنّ الحكومة المحليّة تعهدت بتوفير جميع الخدمات والبنى التحتية لتلك الأراضي.

واشار الى امكانية حصول المواطنين على القروض الخاصة ببنائها بعد استكمال اجراءات تسلم سندات قطع الاراضي لهم.

بدوره أكد معاون المحافظ حسن النجار في تصريح لـ"الصباح"ان جميع المتقدمين سيحصلون على قطع أراض بعد إنجاز عمليات الفرز والتسجيل للمشمولين، مبينا ان الموظفين وأسر الشهداء والصحفيين سيتم التوزيع بينهم بحسب القرار 70 لسنة 2019.

من جانبه، قال مدير بلديات البصرة هيثم سدخان: إنّ آلية التوزيع تمت وفق القرعة لغرض تخصيص رقم الأرض السكنية لكل مستفيد وبعدها يقوم المواطن بإجراءات عدة تخص الدوائر الحكومية كالبلدية وعقارات الدولة من اجل تسلم سند الأرض المخصصة له.

وأوضح ان إجراءات تخصيص سند الأرض لا تستغرق أكثر من شهر واحد بسبب للزخم الحاصل على تلك الدوائر وذلك لغرض استفادة أعداد كبيرة من المواطنين من تخصيصات الأراضي السكنية.

بدورها، قالت مسؤولة تخصيص قطع الأراضي السكنية في زراعة البصرة باسمة العيداني: إن عدد الأراضي المخصصة للمديرية بلغ 352 قطعة ارض سكنية، وتم الاعتماد في آلية التوزيع على قانون رقم 70 الذي يعطي الأولوية للشهادة الدراسية وعدد الأطفال وسنوات واستمرارية الخدمة.

وبين أنّ الحكومة المحلية خصصت في الإفراز المقبل لقطع الأراضي 530 قطعة ارض إضافية وفي حال تم استكمال إفرازها وتوزيعها فسيكون جميع موظفي مديرية زراعة البصرة قد تسلموا قطع أراض سكنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع أكثر من 11 ألف قطعة أرض سكنية في البصرة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع أكثر من 11 ألف قطعة أرض سكنية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).