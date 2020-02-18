مجلس الوزراء يوافق على الاستمرار بتلبية احتياجات النازحين

2020/02/18 | 23:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أحالَ مجلس الوزراء مشروع محطة الخيرات التجارية على ائتلاف شركتي هيونداي بحسب طلب وزارة الكهرباء، لغرض توفير الطاقة الكهربائية وضمان تشغيل مصفى كربلاء، بينما وافق على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل على تلبية احتياجات الأسر النازحة والعائدة من النزوح.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، تسلمت "الصباح" نسخة منه فان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، امس الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور ثامر الغضبان، بينما وافق على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2019 لتتسنى تلبية احتياجات الأسر النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 .

وتمت الموافقة على اصدار نظام الكلية العسكرية لسنة 2020، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً الى احكام المادة ( 80/ البند ثالثاً ) من الدستور، والمادة (14) من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة في مذكرتها ذات العدد: م د/ق/2/2/40 ل ق، المؤرخة في 27/1/2020 وملاحظات أعضاء مجلس الوزراء من خلال جلسة الاجتماع .

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