إجراءات أمنية مشددة في ناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى

2020/02/18 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، عن فرض اجراءات امنية مشددة في محيط ناحية جلولاء شمال شرق ديالى.وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، في تصريح لوكالة محلية اطلعت اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “الاجهزة الامنية فرضت اجراءت مشددة في محيط ناحية جلولاء (75كم شمال شرق بعقوبة) عقب تكرار هجمات تنظيم داعش من […]

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