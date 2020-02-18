الاتحاد الوطني الكردستاني ينفي انشقاق الدكتور برهم صالح عن الحزب

2020/02/18 | 23:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وكالة الأنباء العراقية -واع- نبأ انشقاق الدكتور برهم صالح نقلا عن احد قيادات حزب الاتحاد الكردستاني ، وجاء في البيان الذي نقلته وكالة المركز الخبري ما نصه : بغداد- […]

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