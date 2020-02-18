واسط تشيع أحد ضحايا مجزرة سبايكر بعد غياب 6 سنوات

2020/02/18 | 23:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]شيع أهالي قضاء الصويرة في واسط الشهيد صدام حسون جاسم الخنجر أحد ضحايا مجزرة سبايكر بعد أن تم العثور على جثمانه وبعد غياب 6 سنوات.

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