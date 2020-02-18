الدفاع: تطهير أكثر من 26 ألف كم بعمليات أبطال العراق

2020/02/18 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع ، تطهير أكثر من 26 ألف كيلو متر مربع بعمليات أبطال العراق.

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