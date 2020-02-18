2020/02/18 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطر، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تسجل اول اصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تسجل اول اصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).