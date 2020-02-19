مقتل 4 عراقيين بهجوم داعشي جنوبي كركوك

2020/02/19 | 00:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بمقتل أربعة مواطنين عراقيين بهجوم "داعشي" جنوبي المحافظة....

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